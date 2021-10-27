روسيا تكشف عن تعرض منشآت دفاعية ونووية لهجمات إلكترونية

العالم- روسيا

وأشار باترشوف، خلال اجتماع للأمن القومي في مناطق وسط روسيا، إلى أن الوضع في الفضاء السيبراني لا يزال صعبا، بما في ذلك بسبب نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وقال: "بشكل عام، لا تزال الحالة في فضاء المعلومات صعبة وتتميز بتزايد تهديدات أمن المعلومات، بما في ذلك تلك المرتبطة بنشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية ومجرمي الإنترنت (هكرز)، الذي يهدف إلى البحث عن نقاط الضعف في البنية التحتية للمعلومات من أجل الحصول على معلومات والوصول إلى موارد محمية".

ولفت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 11.5 ألف هجوم إلكتروني خطير في المنطقة المركزية من روسيا، كما أن هذه الهجمات شهدت نموا هذا العام وحده بأكثر من 15%.

وقال باتروشيف إن منشآت دفاع وطاقة، بما في ذلك محطات نووية، في المنطقة الوسطى من روسيا تعرضت لهجمات من قبل مجرمي الإنترنت، وأضاف، أن تكنولوجيا المعلومات تستخدم بشكل متزايد لتجنيد المسلحين وإضفاء الشرعية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهابيين.