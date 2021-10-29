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شاهد.. هذا هدف السعودية من حملتها على لبنان

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو مجلس الإعلام في لبنان غالب قنديل أن الهدف من الحملة السعودية على لبنان هو استهداف المقاومة بشكل أساسي واستهداف معادلات القوة والمناعة الحامية للمقاومة ودورها التي توفر لها الحصانة.

العالم - خاص العالم

وأضاف قنديل خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هذا الهدف هو هدف أمريكي - صهيوني منذ زمن بعيد والسعودية كانت خادماً أميناً ومخلصاً للأهداف الأمريكية - الإسرائيلية حتى في أوقات كانت تأتي السعودية الى لبنان من خلال مساعدات كانت تأتي بمساعدات كانت تتوسل خيوط التدخل لمصلحة الخيارات الأمريكية ولتطويع التركيبة اللبنانية بما يناسب الصهاينة.

وأوضح قنديل بأن كل الرموز المستهدفة خلال الفترة الأخيرة من قبل السعودية تقع في محيط دعم واحتضان المقاومة سواء من ينتمون الى النسيج الشعبي والسياسي للرئيس اللبناني ميشال عون او الذين هم جزء من بنية المقاومة وبيئتها وتحالفاتها والذين يشكلون منظومة حامية للخيار اللبناني السيادي والحاضنة لإرادة المقاومة والتحرر التي يمثلها حزب الله بصورة أساسية في الواقع اللبناني.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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