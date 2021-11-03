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وزيرا داخلية تونس والسعودية يتفقان على تعزيز التعاون الأمني بينهما

وزيرا داخلية تونس والسعودية يتفقان على تعزيز التعاون الأمني بينهما
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، ونظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، مباحثات حول تعزيز التعاون بين بلديهما، لا سيما في المجال الأمني.

العالم - تونس

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية التونسية، أجري الجانبان محادثة هاتفية بين وزيرَي الداخلية تناولت «عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين تونس والمملكة العربية السعودية والتعاون الثنائي القائم بين البلدين، لا سيما في المجال الأمني وسبل دعم هذا التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة».

وأشار البيان إلى أن «شرف الدين توجّه بدعوة رسمية إلى نظيره السعودي لزيارة تونس في الفترة المقبلة».

وفي 26 تموز الماضي، قالت السعودية، في بيان، إنها حريصة على دعم استقرار وأمن تونس، وذلك غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات «استثنائية» أثارت انقساماً سياسياً حاداً.

ومن بين هذه القرارات: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها بالفعل.

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