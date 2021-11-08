زكي: اللقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني كان وديا وصريحا

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و قال عصر اليوم الاثنين في تصريح له من عين التينة، أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان ودياً وصريحاً والهدف من الزيارة لم يكن لإيجاد حل للأزمة فلكل دولة سيادتها بل لمحاولة تقريب وجهات النظر، والتعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون دقيقاً.

ولفت زكي الى ان العلاقات العربية - العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة الوزير جورج قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية، لكن الأمور استمرّت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من المسؤولين الذين التقيتهم حريصة على العلاقات مع دول الخليج (الفارسي).

وردًا على سؤال، أجاب زكي : التقيت بقيادات لبنان الرسمية ولم أستمع منهم أنه على السعودية أن تعتذر وأنا ملتزم باللقاء معهم للتأكيد على أهمية العلاقة مع السعودية واحترامها واحترام مواقفها والرغبة في استعادة الحوار والتعاون والآراء الأخرى طبيعية، مشيرا الى انه في ما خصّ الأزمة الراهنة لم يكن هناك أيّة رسائل وانعقاد الجلسات الحكومية مُعطّل لأسباب يعرفها الجميع وهناك علامة استفهام على حلحلة هذا التعطيل وتركيزي اليوم هو على أزمة العلاقة مع دول الخليج (الفارسي).

اعتبر مساعد الأمين العام للجامعة العربية ​حسام زكي، أن ​هدف الزيارة هو الحوار مع القيادات اللبنانية ، حول الازمة مع دول الخليج(الفارسي) وفي مقدمتها ​السعودية​ والتعرف على الموقف اللبناني، وما الذي يمكن ان يتم عمله او تقديمه، لنتمكن من حلحلة الازمة الحالية، في العلاقة والبدء في رأب الصدع الموجود حاليًا.