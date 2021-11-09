الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشرطة النرويجية تقتل رجلاً كان يهدد المارة بالطعن

الشرطة النرويجية تقتل رجلاً كان يهدد المارة بالطعن
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

قتلت الشرطة في العاصمة النرويجية أوسلو رجلاً كان يهدد المارة بالسكين قبل أن يعتدي على رجال الأمن، حسبما أوردت شبكة NRK التلفزيونية المحلية.

العالم - أوروبا

وأفادت الشبكة بأن “الرجل الذي كان يهدد المارة في منطقة بيسليت والذي أطلق الشرطيون النار عليه توفي متأثرا بجراحه”، مضيفة أن الشرطة لا تملك معلومات تدل على أن الجاني كان له أعوان.

وكشفت وسائل إعلام نرويجية أن أحد المارة لاحظ رجلا في الشارع كان بحوزته سكين، وأبلغ الشرطة بالأمر. وحاول أفراد الدورية الأمنية التي وصلت إلى المكان إبعاد الرجل عن الطريق، لكن الجاني فتح باب سيارتهم واعتدى عليهم وجرح أحد عناصر الشرطة، ولم يبق على رجال الأمن سوى إطلاق النار عليه.

وبحسب NRK فقد باشرت أجهزة الأمن تحقيقا للكشف عن دوافع الجاني، ولا تملك في الوقت الراهن أدلة تدعم فرضية وجود خلفية إرهابية وراء تصرفات الرجل الذي كان معروفا لدى الشرطة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. مقتل خمسة اشخاص في هجوم بواسطة قوس للرماية في النرويج

مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجمات في النرويج 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الكحة الجافة".. أسبابها، أعراضها، وعلاجها العشبي والدوائي!

ضابط إماراتي يهين السعوديين ومحمد بن زايد يرفض محاسبته

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال

تايوان تحذّر من أن بكين قد تغلق المجالات البحرية والجوية التايوانية

إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"