الصحة الايرانية: 6143 إصابة جديدة و 125 حالة وفاة بكورونا

العالم - ايران

وقالت الوزارة في تقریرها اليوم الاحد عن تسجیل 6 الاف و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 3 الاف و 510 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و695 الفا 949 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 37 مليونا و 38 ألفا و991 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

كما تلقى55 مليونا و732 ألفا 66 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و 42 مليونا و193 ألفا و734 شخص الجرعة الثانية.