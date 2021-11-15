الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات يقدم أوراق اعتماده

سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات يقدم أوراق اعتماده
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

قدم سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماده لوكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبدالله بالهول.

العالم- الامارات

وقال موقع وزارة خارجية الاحتلال على “تويتر”: “قدم سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك اليوم نسخة من أوراق اعتماده للسيد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي”.

وكان يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في يوليو الماضي، تعيين أمير حايك سفيرا لتل أبيب لدى دولة الإمارات.

وكان إعلان الإمارات والبحرين ودول عربية اخرى تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.

روابط ذات صلة

الإمارات تستقبل مسؤولا عسكريا إسرائيليا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ العيلاني: اندلاع الحرائق في لبنان كارثة بيئية

خطر قد يهدد المحطة الفضائية الدولية قريبا

بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى شديد بعد انفجار ليفربول

المهرة.. قوات بريطانية تحتل مواقع الصيادين وتتخذها مواقع عسكرية

مشاورات روسية أمريكية بشأن أفغانستان

العلماء يحددون متغيرا جينيا يضاعف من خطر الوفاة بـ"كوفيد-19"!