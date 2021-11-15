سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات يقدم أوراق اعتماده

العالم- الامارات

وقال موقع وزارة خارجية الاحتلال على “تويتر”: “قدم سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك اليوم نسخة من أوراق اعتماده للسيد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي”.

وكان يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في يوليو الماضي، تعيين أمير حايك سفيرا لتل أبيب لدى دولة الإمارات.

وكان إعلان الإمارات والبحرين ودول عربية اخرى تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.