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العراق.. الدفاع تعلن اعتقال عنصر لـ"داعش" في نينوى

العراق.. الدفاع تعلن اعتقال عنصر لـ
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، عن اعتقال عنصر لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

العالم-العراق

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعزيمة الأبطال وقوة الإصرار وسرعة الصقور انقض رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن على أحد أوكار الإرهابيين، إذ تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية، وبعملية نوعية استباقية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة في منطقة الرشيدية بمحافظة نينوى".

وأضافت أن المعتقل "يعمل في ما يسمى بـ(ديوان الجند) لدى عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، وتم القبض عليه بالتنسيق والتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب نينوى، وسُلم قانونياً إلى جهة الطلب".

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