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ستاري: نحن بحاجة لخلق ثقافة من اجل تذليل العقبات امام النخب

ستاري: نحن بحاجة لخلق ثقافة من اجل تذليل العقبات امام النخب
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال سورنا ساتاري ، نائب الرئيس الايراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا ورئيس مؤسسة النخبة الوطنية ، إننا بحاجة لخلق ثقافة لإزالة العقبات من امام النخب النخب ، مؤكدا ضرورة تسوية مشاكل مثل الخدمة العسكرية للنخب لتسهيل عودتهم.

العالم - ايران

واوضح ستاري في برنامج تلفزيوني مباشر مساء الأربعاء بعنوان "هواجس النخبة وواجبات المسؤولين والحلول العلمية للمشاكل" ، أننا متميزون في العديد من المجالات على صعيد المنطقة ، مضيفا: "نحن رواد في جميع فروع التكنولوجيا الحيوية وقد انتجنا أكثر من 25 دواءً في هذا المجال.

وأشار إلى أننا في وضع جيد في مجال المعدات الطبية والخلايا الجذعية والفضاء ، ولدينا شركات ناشئة ممتازة جدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقال: "لقد عملنا أيضًا بشكل جيد جدًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهذه المجالات هي مجالات اقتدار البلاد".

أشار ستاري كذلك إلى العدد الكبير من الشركات المعرفية ، وقال إنه حيثما كان عدد الشركات المعرفية في العالم مرتفعًا ، يمكنها حل مشاكل الحظر بسهولة أكبر ، مضيفًا: "كلما زاد عدد الشركات وحجمها ، كلما زادت استثماراتها ".

وأكد نائب الرئيس الايراني لشؤون العلوم والتكنولوجيا أن هذه المجالات هي المجالات التي يمكننا فيها مقاومة الحظر ، وقال: "لقد تطور الاقتصاد القائم على المعرفة."

واشار إلى أن أساس تطور الدولة هو القوى العاملة وتعليم القوى العاملة مهم لتحديد التطور في المستقبل ، وأضاف: "نحن في المركز الخامس عشر على مستوى العالم في عدد المقالات وفي العديد من المجالات الهندسية نحن من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث عدد المقالات.

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ستاري: نحن بحاجة لخلق ثقافة من اجل تذليل العقبات امام النخب

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