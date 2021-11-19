الملك السعودي يطمئن على صحة أمير الكويت

العالم - السعودية

وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، نقل الشيخ "مشعل الأحمد" خلال الاتصال تحيات الشيخ نواف الأحمد للملك سلمان بن عبد العزيز.

كما تم خلال الاتصال، بحسب "واس"، "استعراض العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

من جهتها ذكرت "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية".

وكان أمير الكويت قد أصدر قبل أيام أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة، تشمل إصدار المراسيم الأميرية وتعيين رئيس الحكومة والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.