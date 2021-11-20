أبو معمر: بدؤوا بصفقة القرن ومسلسل التطبيع والآن القرار البريطاني

العالم- فلسطين

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة زكريا أبو معمر في تصريح صحفي السبت، إن هبّة وطنية، قوية، شاملة، نوعية، قادتها الفصائل والقوى والمكونات الفلسطينية كافة، انتصارًا للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ورفضًا للقرار البريطاني الجائر بحق ستة عشر مليون فلسطيني، وليس بحق حركة المقاومة الإسلامية حماس وحدها.

وأضاف أن هبّة وطنية أكدت المعدن الأصيل لقوى شعبنا الذي يتوحد فورًا أمام أي عدوان سياسي أو عسكري يطال حقوقنا الثابتة.

وتابع: لقد بلغ استهداف الحق الفلسطيني مبلغه، فبعد صفقة القرن التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة وما زالت خيوطها قائمة، إلى استهداف المؤسسات الفلسطينية المدنية، إلى مسلسل التطبيع الخطير، إلى القرار البريطاني الجديد، وغير ذلك من أشكال الاستهداف.

وأكد أبو معمر أن شعبنا في أمسّ الحاجة إلى التوحد تحت سقف البيت الفلسطيني الكبير بعد إصلاحه وإعادة بنائه وفق استراتيجية وطنية شاملة تنهض بالمشروع الوطني وتحميه.