السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أبو معمر: بدؤوا بصفقة القرن ومسلسل التطبيع والآن القرار البريطاني

أبو معمر: بدؤوا بصفقة القرن ومسلسل التطبيع والآن القرار البريطاني
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بموقف الفصائل والقوى والمكونات الفلسطينية الرافض للقرار البريطاني عدّ حركة حماس "تنظيمًا إرهابيًّا".

العالم- فلسطين

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة زكريا أبو معمر في تصريح صحفي السبت، إن هبّة وطنية، قوية، شاملة، نوعية، قادتها الفصائل والقوى والمكونات الفلسطينية كافة، انتصارًا للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ورفضًا للقرار البريطاني الجائر بحق ستة عشر مليون فلسطيني، وليس بحق حركة المقاومة الإسلامية حماس وحدها.

وأضاف أن هبّة وطنية أكدت المعدن الأصيل لقوى شعبنا الذي يتوحد فورًا أمام أي عدوان سياسي أو عسكري يطال حقوقنا الثابتة.

وتابع: لقد بلغ استهداف الحق الفلسطيني مبلغه، فبعد صفقة القرن التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة وما زالت خيوطها قائمة، إلى استهداف المؤسسات الفلسطينية المدنية، إلى مسلسل التطبيع الخطير، إلى القرار البريطاني الجديد، وغير ذلك من أشكال الاستهداف.

وأكد أبو معمر أن شعبنا في أمسّ الحاجة إلى التوحد تحت سقف البيت الفلسطيني الكبير بعد إصلاحه وإعادة بنائه وفق استراتيجية وطنية شاملة تنهض بالمشروع الوطني وتحميه.

روابط ذات صلة

المدهون: القرار البريطاني ضد حماس هو شكل من اشكال الارهاب

البطش: وزيرة الداخلية البريطانية تعمل بإمرة بينت ولبيد وغانتس

فلسطينيون لـ"بريطانيا بلفور": المقاومة حق مشروع ضد الطغيان

إجتماع طارئ بغزة بعد القرار البريطاني ضد حماس

الجبهة الشعبية تدعو للتصدي للقرار البريطاني ضد حماس

فتح الإنتفاضة: القرار ضد حماس استمرار لنهج بريطانيا في اقتلاع شعبنا وقتله وطرده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العمق السعودي في مرمى النيران الليمنية.. والبوليساريو والمغرب

دعوات لمظاهرات مليونية الأحد في السودان

بالفيديو.. أزمه الإنتخابات العراقية مرحلة جديدة من السجال والتعقيد

حظر حركة حماس..خدمة بريطانية لكيان الإحتلال  

باكستان.. حريق يلتهم 100 كوخ في مدينة كراتشي

أبو معمر: بدؤوا بصفقة القرن ومسلسل التطبيع والآن القرار البريطاني