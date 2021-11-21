الأرض مفروشة ورد.. مدن إيطالية تتزين شوارعها بلوحات من الزهور

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ويكون المشهد الفني وقتها مذهلا، حيث يتم عمل نسخ من لوحات شهيرة من عصر النهضة، ومشاهد دينية وحديثة، وهندسة معمارية محلية، وأنماط هندسية وتجريدية ونباتية وحيوانية، وهو يعد أجمل مهرجانات سجاد الزهور حول العالم.

ووفقا لموقع "fodors" يصنع السكان المحليون بمحبة سجاد زهور من بتلات، أو زهور كاملة لتأثير مذهل ثلاثي الأبعاد، ومواد طبيعية أخرى، ويتم تمييز الحدود بالتربة أو القهوة، كما تنتشر تصميمات الطباشير المزخرفة، التي غالبا ما يتم التخطيط لها مسبقا قبل أشهر، ويتم رسمها في الشارع في الجزء السفلي، ثم يسير موكب بقيادة الكاهن أو الأسقف المحلي على السجاد في يوم العيد، والذي يكون بشكل عام في يونيو وأحيانا في مايو. بعد ذلك، يتم دعوة الأطفال للعب وتدمير السجاد، الذي يسمى سبالامينتو. ليختفي ذلك السجاد الرائع الجذاب حتى العام المقبل.

وتقول كلوديا فانيني من The Italian Planners، وهي شركة سفريات وفعاليات في ميلانو: "هذا التقليد قوي جدا في وسط وجنوب إيطاليا، حيث يكون الناس أكثر تدينا ومرتبطا بالتقاليد المحلية"، وضيف: "في جنوب إيطاليا، تعتبر الاحتفالات المحلية جزءا من هوية الناس وتراثهم الإقليمي."

واحتفلت بعض المدن بهذا التقليد منذ عقود؛ على وجه الخصوص، منذ ما يقرب من 250 عاما، وتشارك فيه العديد من المدن.