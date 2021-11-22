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مصر.. جنزير معدني على سكة حديد كاد يسبب كارثة

مصر.. جنزير معدني على سكة حديد كاد يسبب كارثة
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

توقف حركة قطار على خط "منوف - طنطا" في مصر فور خروجه من محطة قطارات شبرا الخيمة، وأن العناية الإلهية ويقظة قائد أنقذت القطار من كارثة.

العالم - مصر

وخلال تصريحات صحفية لـ"القاهرة 24"، كشف مصدر بالسكة الحديدية عن "توقف حركة قطار رقم 554 ركاب منوف بعربات محسنة خط "منوف - طنطا" فور خروجه من محطة قطارات شبرا الخيمة، الذي كان من المقرر وصوله محطة رمسيس عند الساعة التاسعة من مساء أمس".

وأشار المصدر إلى أن "العناية الإلهية ويقظة قائد أنقذت القطار قبل خروجه عن مساره"، موضحا أن قائد القطار تمكن من رؤية معدن حديدي أعلى القضبان، وبالتأكد منه تبين وجود جنزير معدني يربط التحويلة والقضبان من الجهة المخصصة لمسير القطار"، لافتا إلى أنه "تم إبلاغ المراقبة المركزية لحجز القطارات خاصة أن خط منوف من الخطوط المفردة وتم إزالة العارض بواسطة قائد القطار ومساعده، وتم استئناف مسير القطار إلى محطة مصر متأخرا عن موعده الأصلي قرابة الساعة".

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