ايران تشارك في معرض بلاست اوراسيا باسطنبول

العالم - ايران

وقال مساعد مدير صندوق التنمية والابتكار في ايران سیاوش ملکي فر، في تصريحه اليوم الاثنين بهذا الشأن :سيتم إنشاء جناح الشركات المعرفية الايرانية في معرض بلاست أوراسيا في اسطنبول بنسخته الثلاثين بدعم من صندوق الابتكار والازدهار بمشاركة 13 شركة معرفية ايرانية.

واضاف: ستقوم هذه الشركات بعرض أحدث إنجازاتها في مجال البلاستيك والبوليمرات والصناعات ذات الصلة.

وتابع ملكي: يستضيف هذا المعرض أكثر من 300 شركة من إيران والصين وإيطاليا والنمسا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية والهند وفرنسا وسويسرا وهونغ كونغ والبرتغال ، ومن المتوقع استضافة نحو 52 ألف زائر محترف من الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا كما يتوقع زيارة أكثر من 7000 زائر من 106 بلدان بالاضافة الى 44000 زائر من تركيا.

ويبدأ معرض اوراسيا لمنتجات البلاستیك و الصناعات المرتبطة (Plast Eurasia) أعماله في الاول من كانون الاول/ ديسمبر المقبل ويستمر لغاية اليوم الرابع منه ويعد أحد أكبر معارض قطاع صناعة البلاستيك والبوليمر في اوراسيا.