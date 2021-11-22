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شاهد..كيف صب اليمنيون جام غضبهم على جرائم واشنطن في اليمن

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

الهتافات والشعارات المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن، هي ما تمتلأ بها ساحة التظاهرة هذه في صنعاء ومثلها في محافظات أخرى تعالت فيها الصيحات الساخطة ضد مواقف أمريكا إزاء اليمن وتصعيدِها الأخير على المسارين العسكري والاقتصادي.

العالم - مراسلون

فبرأي المتظاهرين اليمينيين انعكست مواقف واشنطن تصعيداً وجرائمَ في الميدان، ومن ذلك تكثيفُ الغارات الجوية وإعدامُ الأسرى في الساحل الغربي.

التظاهرات الشعبية التي حملت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار" أكدت فيها الخطاباتُ والبياناتُ أن إعلان الحرب على اليمن من واشنطن، دليلٌ دامغٌ أنها صاحبة القرار عبر أدوات تنفيذية، وهي من تواصل مدّهم بما يحتاجونمن دعم لوجستي وسلاح وغطاء سياسي.

المسيرات الاحتجاجية في صنعاء وبقيةِ المدن اليمنية، أكدت أن الإمعانَ في استمرار الحصار والعدوان لا بد أن يواجه بتصعيد أكبر ومزيدمن الضربات الموجعة، مباركةً انتصاراتِ الجيش واللجان الشعبية، ومتعهدةً برفد الجبهات حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية.
ويقول المتظاهرون ان رهان التحاف السعودي على الدعم الاميركي، بانه رهان فاشل، وان خضوعه لها سيكلفه كثيراً مستهجنين مواقف واشنطن، معا زعمها دعم عملية السلام بموازاة تصعيدها الاخير.

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