تراجع الوضع الصحي للأسير يزن مصري ومماطلة في علاجه

العالم - فلسطين

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه تم وضع جهاز مثبت في الفخد الأيسر ليعمل على تقويمه منذ أكثر من 3 أشهر لغاية الآن، الى جانب استخدامه العكازات للتوازن أثناء المشي، حيث أن لديه رجل أطول من الأخرى.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 6/10/2021 تم فحص الأسير على يد طبيب عظام مختص وأعطى توصية بإجراء عملية عاجلة له، إلا أن ادارة السجن ما زالت تماطل كعادتها في تقديم العلاج المطلوب، وتكتفي بتقديم المسكنات فقط.

ونوهت إلى أن سياسة الإهمال الطبي ليست بالأمر الجديد على الاحتلال، حيث يتعمد ممارسة الإهمال الطبي والموت البطيء بحق أسرانا، لسلبهم كافة حقوقهم بالعيش و الحياة.

فيما يواصل الأسيران هشام إسماعيل أبو هواش (39 عاما)، ولؤي الأشقر (45 عاما) إضرابهما المفتوح على الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير أبو هواش من دورا في محافظة الخليل، مضرب منذ 99 يوما، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويجري نقله إلى المستشفيات.

وبالنسبة للأسير الأشقر من بلدة صيدا في طولكرم، مضرب منذ (44) يوماً، ويقبع في عزل سجن "الجلمة"، وهو معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدّة ستّة شهور، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما وتعرّض لتحقيق عسكري قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير كايد الفسفوس قد علق مساء يوم أمس إضرابه عن الطعام الذي استمر 131 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في 14/12/2021.

كما علّق الأسير عياد الهريمي إضرابه يوم أمس، بعد اتفاق على تحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يفرج عنه بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022.