الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قائمة الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قائمة الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

حجز 11 فريقا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، أمس الأربعاء.

العالم - رياضة

وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بفوز الأول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى وبلغا سويا الدور ثمن النهائي.

وضمت قائمة المتأهلين أيضا أندية ليفربول، أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ويوفنتوس.

وتتبقى خمسة مقاعد في الدور ثمن النهائي لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويعتبر نادي برشلونة أبرز الأندية المهددة بالخروج من دور المجموعات، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا الثالث، الذي يتنافس معه لحجز البطاقة الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ضمن بايرن ميونيخ البطاقة الأولى.

إقرأ المزيد

ماذا يحتاج برشلونة في لقاء بايرن ميونخ لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال؟

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونيخ، بينما يستضيف بنفيكا نادي دينامو كييف، ويحتاج "البارسا" للفوز لمرافقة البايرن للدور ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

روابط ذات صلة

أغويرو يقرر اعتزال الكرة بسبب مرض في القلب

هزيمة مفاجئة للبايرن في قمة بافاريا بـ 'البوندسليغا'

مانشستر يونايتد يسعى لإقناع زيدان لخلافة سولشاير

بنزيمة يلمح للكرة الذهبية.. هل ينال شرف حملها؟

سان جرمان يحبط مفاجأة أنجيه ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الطبيعة الخريفية في إيران

ماوراء تصنيف بريطانيا لحماس بـ"منظمة ارهابية"

العراق...الحشد الشعبي يشن عملية أمنية واسعة ضد فلول داعش في ديالى

73 مرشحا مؤهلون للمنافسة على رئاسة ليبيا

السلطة الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على بناء المستوطنة الجديدة

4 طائرات مقاتلة وطائرة استطلاع صهيونية تخرق الأجواء اللبنانية