الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
١١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ترحيب أممى بالاتفاق السياسى السودانى بين الفريق البرهان وعبد الله حمدوك

ترحيب أممى بالاتفاق السياسى السودانى بين الفريق البرهان وعبد الله حمدوك
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، بالاتفاق السوداني السياسي بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.

العالم - افريقيا

وقال بيرتس"إننا نرحب بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الله البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لأنه يعد خطوة هامة لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد".
وأضاف المبعوث الأممي أن هذا الاتفاق يشكل أيضا خطوة لاستعادة النظام الدستوري السوداني ويشمل فرصة حقيقية للبدء في حوار حقيقي بشأن القضايا العالقة والمتنازع عليها قبل 25 أكتوبر الماضي.
وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق السياسي يأتي من أجل تحقيق أربعة أهداف أساسية ممثلة في الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول المدني الديمقراطي، والوضع الاقتصادي.
ووقع كل من الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي، اتفاقا سياسيا، لإنهاء الأزمة في البلاد.
ونص اتفاق السودان السياسي، على أن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، مع تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة.
كما ينص اتفاق السودان السياسي، على أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. التظاهرات تجتاح شوارع الخرطوم رفضا للاتفاق مع العسكر

حمدوك يوجه بتأمين مظاهرات يوم غد وبدء إطلاق سراح المعتقلين

حمدوك: الاتفاق السياسي هدفه حماية السودان

الأمن السوداني يطلق قنابل غاز مسيل للدموع على المتظاهرین

لاختبار اتفاق السودان.. 4 مطالب من القوى السياسية لحمدوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-11-2021

لوكاشينكو يكشف مخطط أمريكا لإشعال الحرب

ترحيب أممى بالاتفاق السياسى السودانى بين الفريق البرهان وعبد الله حمدوك

شاهد.. غضب شعبي لإتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن والكيان الصهيوني

الصدر يدعو للكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل الكاظمي

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعبر عن انزعاجها من أنباء الهجوم على محكمة سبها