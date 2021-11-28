مواقع التواصل ضد التطبيع الاردني والمغربي مع الاحتلال

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الاردن سينتج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية التي ستمول الامارات بناءها لصالح الاحتلال الاسرائيلي الذي بدوره سيقوم بتحلية المياه لصالح الاردن الذي يعاني من ازمة مياه بدأت منذ سنوات.

في نفس السياق لكن في المغرب، وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس زار المغرب ووقع اتفاقيات تعاون عسكري مع المسؤولين في الرباط. زيارة غانتس اعقبتها زيارة لوزير خارجية الاحتلال يئير لابيد قبل اسابيع.

في مجال اخر، قبل ايام قليلة اعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية او ما يعرف بالانتربول انتخاب الاماراتي احمد ناصر الرَيْسي رئيسا لها. الريسي كان يشغل منصب المشرف العام في وزارة الداخلية الاماراتي. ترشيح الرَيْسي وانتخابُه جاء في ظل جدل واسع نتيجة توجيه اتهامات له بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان اثناء توليه منصبه في وزارة الداخلية.

الی لبنان حيث يبدو ان الأزمة بين لبنان والسعودية ما زالت حاضرة وبقوة. لكن هذه المرة بين لبنانيين مؤيدين لموقف السعودية واخرين مدافعين عن موقف وزير الاعلام جورج قرداحي. المغنية اللبنانية اليسا والتي تحرص على اثارة الجدل بين حين وآخر، حرَّضَت السلطات السعودية على طرد مواطن لبناني من بلدها لأنه يتبنى رأيا سياسيا مخالفا لرأيها.