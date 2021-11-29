كشف مضمون تقرير الشركة الألمانية عن الانتخابات العراقية

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل لبرنامج المحايد، إن "المفوضية أرسلت نتائج الطعون للهيئة القضائية صباح الاحد وننتظر كتاباً رسمياً من الهيئة تؤكد فيه أنها أكملت النظر فيها وصادقت على جميع القرارات ومن بعدها ستنهي عملها وتفسح المجال أمامنا للإعلان عن نتائج الانتخابات".

وأكد أنه "لا يوجد أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع".

وبخصوص تقرير الشركة الألمانية الفاحصة بين جميل أن "ما يشاع وينقل عن الشركة كان ملاحظات قبل الانتخابات، إذ تم احضار الشركة لمركز عد البيانات واطلعت على الأجهزة وقطع غيارها ودققتها وهي وضعت ملاحظات وتم معالجتها من قبل الشركة الكورية المنتجة للأجهزة".

وأكد أن "المفوضية لم تخف تقرير الشركة الألمانية والشركة قالت في تقريرها النهائي بوجه عام، إن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها والعمليات الأخرى ذات الصلة كانت تعمل بصورة صحيحة خلال كلا حدثي التصويت العام والخاص وعلى الرغم من حدوث مشكلات في التصويت فقد استجابت المفوضية لهذه المشكلات في الوقت المناسب ولم يكن لمشكلات النظام الانتخابي تأثير مادي على نتائج الانتخابات".

وأضاف، أن "الشركة لفتت في تقريرها إلى أن المفوضية تصرفت بسرعة وفعالية وعالجت بنجاح جميع المشكلات والتي أتاحت القدرة على التحقق من مدخلات ومخرجات البيانات على مستويات متعددة توفر درجة عالية من الثقة بسلامة البيانات الانتخابية ولم تحاول أية جهة خارجية في أي وقت التأثير على التدقيق أو التدخل فيه".