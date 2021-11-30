نقل معتقلي الاحتجاجات الاخيرة في الأردن الى عمان تمهيدا للافراج عنهم

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وأضاف أبو عرابي لـ الاردن24 إن الموقوفين في سجون العقبة والكرك ومعان والطفيلة أبلغوا عضو الملتقى المحامي مأمون الحراسيس بأنه يتم تجميعهم ونقلهم إلى عمان تمهيدا لاطلاق سراحهم.

ولفت إلى أن بعض ذوي الموقوفين راجعوا صباح اليوم محافظة العاصمة لتقديم كفالات لأبنائهم، أُبلغوا بعدم وجود داعٍ لتقديم الكفالات، وسيتم اطلاق سراحهم دون أية كفالات.

وأشار إلى أن الموقوف الوحيد الذي لم يتم اتخاذ قرار بشأن اطلاق سراحه هو أنس الجمل الذي تم توقيفه من قبل محافظ اربد، رضوان العتوم، أثناء تواجده في عمله، مشيرا إلى أن الجمل هو المعيل الوحيد لوالدته ويعمل على بسطة.

الاردن24