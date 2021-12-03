اصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفرقدوم الاسبوعية

العالم-فلسطين

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية ان جنود الاحتلال اطلقوا عشرات قنابل الغاز والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط باتجاه الشبان مما ادى الى اصابة 4 شبان والعشرات بحالات اختناق شديدة عولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الجنود الذين تمترسوا خلف سواتر ترابية فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة وإرجاع قنابل الغاز باتجاههم مما ادى لهروبهم ومنعهم من التقدم نحو القرية.

وكانت وحدة خاصة من جنود الاحتلال قد نصبت كمينا في احد المنازل المهجورة بهدف الايقاع بالشبان الا انه تم كشفه من قبل وحدة الرصد والمتابعة التي تشكيلها لهذا الغرض دون تسجيل اية اعتقالات بين صفوف الشبان.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين اكدوا استمرار مسيرتهم حتى تحقيق اهدافها.