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إبن زايد يدعو رئيس الإحتلال لزيارة الإمارات

إبن زايد يدعو رئيس الإحتلال لزيارة الإمارات
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

دعا ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد"، دعا الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ"، لزيارة الإمارات، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلي "كان".

العالم - الإمارات

وأشارت "كان" إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه هرتسوغ لأول مرة مع بن زايد، لتهنئته بالعيد الوطني الإماراتي في الذكرى الخمسين، شكر ولي العهد الرئيس الإسرائيلي وقال إنه ينتظر منه زيارة رسمية للإمارات.

وأضافت "كان" أن "يتسحاق هرتسوغ شكر محمد بن زايد على الدعوة وأخبره عن مدى حماسة وإيجابية ردود الفعل في إسرائيل والمنطقة من تنفيذ الاتفاقات الإبراهيمية في مجموعة متنوعة من المجالات، كما ناقش الجانبان الإمكانات الموجودة لتعميق التعاون بين الدول التي تساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط وضرورة تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين"، على حد تعبيره.

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