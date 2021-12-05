برهوم: حماس رسخت معاني الجهاد والنضال على مدى 3 عقود

العالم-فلسطين

وبيّن الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ان فعاليات الاحتفال بذكرى الانطلاقة الرابعة والثلاثين للحركة، بدأت اليوم تحت عنوان "حماس.. درع القدس وطريق التحرير" وستبدأ بالأعمال التطوعية، وزيارات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، والمناورات العسكرية لكتائب القسام، والأنشطة والفعاليات الميدانية والإعلامية.

وأكد برهوم أن حماس رسخت كل معاني الجهاد والنضال والمقاومة على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن في وجه الاستهداف الاسرائيلي المتواصل لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وشدد من أمام منزل مؤسس حماس الشيخ الشهيد احمد ياسين على أن حماس مستمرة في طريق المقاومة وبأشكالها وأدواتها كافة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا، وانتزاع حقوق شعبنا كاملة.

وأضاف برهوم: لن نتراجع عن ثوابتنا ولا عن مبادئنا، ولن نتنازل عن أي حق من حقوق شعبنا، ولا عن ذرة تراب من أرضنا، وإن أي اتفاقات تنتقص من حقوق شعبنا لن تغير من الحقيقة شيئًا.

وأوضح أن معركة الإعداد والتجهيز للانتصار الكبير متواصلة ولا تتوقف، وما تحرير فلسطين ودحر الاحتلال سوى مسألة وقت، وهو قادم قادم لا محالة.

وشدد على أن كل مشاريع التسوية والتطبيع ومحاولات كي الوعي وشيطنة المقاومة ودمج الاحتلال إلى زوال، وإن وعد الله لنا على هذه الأرض أقوى من كل المؤامرات.

وجدد برهوم حرص الحركة على تجسيد كل معاني الوحدة والأخوة والشراكة، واستعادة البعد الاستراتيجي لمحيطنا العربي والإسلامي لقضيتنا الفلسطينية ومشروع المقاومة.