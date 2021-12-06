وزير الداخلية الايراني: الحكومة الجديدة لا تعتبر شيئاً مرهوناً بالمفاوضات

العالم - ايران

وصرح وحيدي أمام المراسلين على هامش اجتماع مجلس إدارة محافظة كرمان اليوم الاثنين : في بعض الأحيان يريد الله أن يرفع مستوى إيماننا إلى درجة من النمو ، وقد حدث هذا على يد الشهيد قاسم سليماني وفي استشهاده.

وأضاف وزير الداخلية: إن مدرسة الشهيد سليماني راسخة في كرمان ويجب نشرها وكتابتها والاعتراف بها أساسًا على أنها مفتاح النجاح.

وتابع بالقول إننا في استشهاد سليماني أدركنا طريق النجاح مرة أخرى وكان اختبارًا جديدًا لمسيرة شموخنا وطاعتنا واضاف انه كان تلميذا في مدرسة الإمام الخميني وقائد الثورة الاسلامية .

وفي إشارة إلى المفاوضات في فيينا قال وحيدي: "تم تقديم خطتين ويجب على الأطراف الأجنبية أن تقرر ما إذا كانت ستعود إلى التزاماتها وتعود من هذا العصيان ونقض العهد ، وإذا لم تقبل فعليها ان تعلم انها ستكون هي المتضررة."

وشدد على أن " الحكومة الجديدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال ، أي شيء مرتبط بالمفاوضات ، وتم إغلاق ميزانية العام الجاري على أساس استمرار اجراءات الحظر".

وقال وزير الداخلية: الحكومة تتابع عملها بقوة ولا يعتريها اي قلق ولا تتراجع قيد انملة في مواجهة العدو ، فهم اظهروا أنهم اشرار وأيديهم ملطخة بدماء شهيدنا وأسطورة مقاومة شعبنا.