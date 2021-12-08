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شاهد.. قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت خمسة عشر فلسطينيا من بينهم الاسيرة المحررة شروق البدن واعلن الاحتلال الاسرائيلي بان كافة المعتقلين كانوا مطلوبين لاجهزته الامنية.

العالم - خاص بالعالم

خمسة عشر فلسطينيا في ذمة الاحتلال الاسرائيلي في اقبية التحقيق رقم اضيف الى ارقام يومية يسجلها الاحتلال كحالات اعتقال بالاضافة الى المداهمة اليومية لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ، خمسة عشر فلسطينيا اعتقلهم الاحتلال من بينهم اسرى محررين واسيرة محررة تدعى شروق البدن كان الاحتلال قد افرج عنها قبل عدة اشهر بعد اعتقال اداري استمر لاكثر من عام .

الاحتلال الاسرائيلي خلال عمليات الاعتقال لا يكتفي بارهاب ذوي الاسير الفلسطيني ولكن يعمد الى تدمير محتويات المنازل وفي بعض الاحيان يقدم الجنود على عمليات سرقة لاموال الفلسطينيين اما المبرر الدائم من قبل اجهزة الامن الاسرائيلية فهي ان الاموال التي تم الاستيلاء عليها كانت ستقدم للمقاومة الفلسطينية

كل الممارسات الاسرائيلية في الضفة الغربية تؤكد ان الاحتلال يتعاطى مع كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع السلطة كانها غير موجودة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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