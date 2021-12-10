إكتشاف كوكب غازي عملاق عمره نحو 15مليون سنة

العالم - خاص بالعالم

لكن الأهم أن الكوكب العملاق المكتشف يدور خلافا للمألوف حول نظام نجمي ضخم جدا في كوكبة سنتور، وأن المسافة التي تفصله عن نجميه الذين يتألف منهما هائلة وأكبر بمئة مرة من تلك التي تفصل المشتري عن الشمس.



وقال ماركوس يانسن عالم فلك والمعد الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر":إن نجوما كهذين النجمين تشكل بيئة تعتبر مدمرة وشديدة الخطورة بحيث كان يعتقد أن من الصعب جدا على الكواكب الكبيرة أن تتشكل في محيطها".



وبحسب الدراسة يبعد النجم الأكثر إشعاعا نحو 325 سنة ضوئية من الأرض أما حرارة سطحه التقديرية فتزيد عن18 ألف درجة مئوية أي أكثر من3 أضعاف حرارة الشمس.

وبينت العودة إلى الأرشيف أن الكوكب سبق أن رصد قبل 20 عاما ولكن لم يتح التلسكوب الصغير انذاك للمرصد تحديد طبيعته، فيما أكدت المقارنة مع ما رصد عام2000 أن حركة النجم هي بالفعل حركة كوكب وأنه يتنقل بطريقة نجمه المضيف نفسها أي أنه في مداره.



وأكد غاييل شوفان،عضو الوحدة الفرنسية التشيلية المشتركة لعلم الفلك وشارك في إعداد الدراسة:"النجوم مثل بي سين حارة جدا ومشعة إلى درجة أن ضوءها ينفخ المادة حولها فيتعذر تشكيل نواة صخرية على مقربة منها، ما هي بالتالي الية تشكيل الكواكب التي تعمل في مثل هذه البيئة القاسية بفعل الإشعاعات القوية جدا هذا ما نريد معرفته".



ويعتقد الباحثون أن نشوء بي سين استلزم تكون نواة صخرية بفعل تكتل الغبار على مسافة كبيرة ما يكفي من النجمين، أو نتيجة ظاهرة عدم استقرار الجاذبية.

وسيسعى الفريق الدولي إلى معرفة التركيب الكيميائي للكوكب متوقعين أن يستغرق هذا الأمر بضع سنوات وأن يتيح اكتشاف السيناريو الارجح لكيفية تشكل هذا الكوكب.

وعندما كانت الشمس لا تزال في طور التشكل، شهد قرصها الكوكبي الأولي وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار، تكوين كواكب أبرزها كوكب المشتري، بفعل تكتل الغبار.

ثم أدى قلبها الصخري إلى تسريع الغاز الذي يشكل اليوم الغلاف الجوي للكوكب الأضخم في النظام الشمسي.

فمع أن النظام المرصود فتي، وبالكاد يبلغ عمره 15 مليون سنة، هو قائم ومكتمل التشكل، ولكان من الممكن معرفة ما حصل لو كان في طور التشكل، أي لو كان عمره بين مليون ومليوني سنة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...