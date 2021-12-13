الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: ازمات المنطقة تعيق نصرة القضية الفلسطينينة

حماس: ازمات المنطقة تعيق نصرة القضية الفلسطينينة
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إن صعوبات البيئة السياسية التي تعمل فيها الحركة تتمثل في الأزمات الحاصلة على المستويات العربية والإسلامية.

العالم - فلسطين

وأوضح مشعل، خلال لقاء إعلامي بمدينة إسطنبول التركية، أن هذه الأزمات في العالم العربي والإسلامي "تشغل المنطقة عن القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "حماس استطاعت أن ترسم استراتيجية لإدارة الصراع وفق ما هو متاح من داخل فلسطين، في ظل غياب الحليف الاستراتيجي".

وأشار إلى أن "ما يطمئننا في مسيرة حماس أنها صاعدة، وتتقدم من محطة لأخرى إلى الأمام والأعلى، ومن يقارن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021، سيصل لقناعة مفادها يعلم أننا في صعود، سواء في قدراتنا التسليحية، أو تكتيكاتنا العسكرية، فضلا عن معنوياتنا، وقدرتنا على إدارة الصراع مع الاحتلال من موقع الندية، رغم تفوقه في موازين القوى المادية".

روابط ذات صلة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي انطلاقتها الـ54

عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مركزية تنظمها الجبهة الشعبيّة في غزة

شاهد: علم فلسطين يرفع على اكتاف اللاعبين الجزائرييين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. سائح فضاء ينشر فيديو لمدار كامل للمحطة الفضائية حول الأرض

اليمن ينتزع كأس بطولة غرب آسيا من السعودية

الجيش البناني يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة

السفير الروسي بفيينا: طهران لديها عزيمة قصوى لإحياء الاتفاق النووي

مواد غذائية مثالية للغدة الدرقية

لماذا تصاعدت التهديدات الاسرائيلية مع بدء مباحثات فيينا؟