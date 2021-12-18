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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-12-2021

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-12-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-12-2021

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