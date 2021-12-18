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بريطانيا...استقالة وزير البريكست من حكومة بوريس جونسون

بريطانيا...استقالة وزير البريكست من حكومة بوريس جونسون
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قدّم الوزير البريطاني ديفيد فروست الذي قاد مفاوضات بريكست وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استقالته من الحكومة، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

العالم-اوروبا

وأفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطاينة يوم السبت نقلا عن مسؤول حكومي رفيع بأن فروست سيغادر منصبه في يناير بسبب استيائه من سياسة الحكومة.

وذكرت الصحيفة أن استقالة فروست تطور يشكل نكسة جديدة لجونسون.

وكان الوزير البريطاني المعني بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قد حذر من فتور طويل الأمد في العلاقات بين لندن وبروكسل إذا لم تتم تسوية الترتيبات التجارية بشأن إيرلندا الشمالية.

وقال في السابق إن "بروتوكول إيرلندا الشمالية يحتاج إلى تغيير جوهري ومهم"، مؤكدا أن "المخاطر كبيرة، والمجادلات يمكن أن تكون مريرة".

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بريطانيا...استقالة وزير البريكست من حكومة بوريس جونسون

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