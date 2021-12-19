حالة الطرقات الجبلية في لبنان صباح اليوم الاحد

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وبان طريق ترشيش زحلة وطريق ضهر البيدر سالكتين امام جميع المركبات حاليا.

واشارت الى ان طريق معاصر الشوف كفريا الباروك سالكة امام جميع المركبات، كما ان طريق جرد مربين الهرمل سالكة.

واشارت الى ان طريق المنيطرة العاقورة و طريق اللقلوق العاقورة سالكتين امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية او ذات الدفع الرباعي.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن الطقس اليوم سيشهد انفراجات ليعود فيتعمق تحت تأثير كتلة هوائية اشد برودة تعيد اليه النشاط اعتبارا من يوم الاثنين مع امطار غزيرة و سيول و عواصف رعدية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية و دون تعديل يذكر على الساحل و على الجبال، مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ م و ما فوق و رياح شديدة خاصة في المناطق الشمالية لتقارب ال ٧٠ كم/س، و من المتوقع ان يشهد الطقس انفراجات واسعة خلال فترة الظهيرة، كما نحذّر من تكون الجليد على الطرقات في المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: غائم إجمالاً مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية وامطار متفرقة تكون غزيرة خاصة في المناطق الشمالية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال ٨٥ كم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال ٤ أمتار. نحذّر من تشكل السيول على الطرقات و من تطاير اللوحات الإعلانية ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٥٠٠م و يتدنى مستوى تساقطها ليلامس ١٣٠٠م مع بقاء ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم مع بقاء درجات الحرارة متدنية وتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى ٦٠ كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع يقارب ال ١٥٠٠متر و مافوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.