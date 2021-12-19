عبداللهيان يؤكد دور منظمة التعاون الاسلامي في حل مشاكل العالم الاسلامي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان اليوم الاحد في اسلام آباد مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه.

وهنأ امير عبداللهيان، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لمناسبة توليه هذا المنصب، مؤكدا على دور المنظمة وامينها العام في المساعدة بحل المشاكل والازمات الراهنة في العالم الاسلامي ومنها افغانستان وفلسطين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى اسلام آباد فجر اليوم الاحد على راس وفد للمشاركة في الاجتماع.

وفي تصريح صحفي ادلى به فور وصوله الى اسلام آباد اعتبر وزير الخارجية الايراني تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بانه يساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني ​​في هذا البلد، داعيا جميع الاطراف لتحقيق هذا الهدف.

وقال أمير عبداللهيان: يعقد اجتماع خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد في إسلام أباد بهدف دراسة التطورات في أفغانستان باعتبارها أزمة خطيرة في المنطقة.

وأشار إلى موضوع آخر للاجتماع وهو تناول التطورات في فلسطين وأضاف: بطبيعة الحال، من أجل المشاركة في هذا المؤتمر، ستعلن الجمهورية الإسلامية الايرانية صراحة موقفها تجاه مستقبل أفغانستان.

وتابع رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: نواصل العمل من أجل إقامة حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية في أفغانستان، ونشجع جميع الأطراف على تحقيق هذا الهدف المهم.

وأكد أمير عبداللهيان، إن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان سيساعد في إرساء الاستقرار السياسي والأمني ​​في هذا البلد.

واردف وزير الخارجية الايراني قائلا: الشعب الأفغاني في وضع صعب وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عشية فصل الشتاء، واحد اهداف هذا الاجتماع سيكون دعم الشعب الأفغاني في هذه الظروف الصعبة.

وتابع قائلا: بالإضافة إلى حضور الاجتماع الوزاري، سنعقد محادثات واجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى إسلام أباد بعد تعيينه.