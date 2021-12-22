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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
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انقلاب الصورة
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تراث دمشق في بیت
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الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش
تستعرض الحلقة من البرنامج الوثائقي "دروب الشام" برنامج تحت عنوان "تراث دمشق في بیت "..
تصنيف :
وثائقیات
أقسام أخری
دروب الشام
كلمات دليلية :
دروب الشام
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