الفتح: اتفاقية خروج الامريكان فهمت بشكل خاطئ

العالم - العراق

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، الخميس إن “الاتفاقية التي تم توقيعها ربما فهمت بشكل خاطئ وان الخروج يشمل فقط القوات الأجنبية التي أتت مع ما يسمى التحالف الدولي” بحسب ” العهد نيوز ”.

ولفت إلى أن “بقاء المدربين والمستشارين هو الوجه الأخر للقوات الأمريكية القتالية في العراق ولا يوجد شيء اسمه خروج أمريكي من القواعد العسكرية لأنها بالأساس لن تتركهم دون دعم”.

وأشار إلى أن “الكونغرس أكد على إرسال 2500 مقاتل أمريكي لحماية المستشارين وبالتالي فان هذا العدد هو بعينه احتلال جديد بحجة المستشارين والأمر مرفوض ولن نقبل بغير الخروج الكلي لهم”.