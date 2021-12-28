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مفوضية الانتخابات العراقية تطالب الرئاسة بالمصادقة على النتائج

مفوضية الانتخابات العراقية تطالب الرئاسة بالمصادقة على النتائج
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، الرئاسة العراقية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

العالم - العراق

وقالت المفوضية في وثيقة، انه "نظراً لاعلان المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بموجب كتابها بالعدد (83/مكتب/2021/1497) في 27/12/2021، واستنادا الى احكام المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي تنص (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة)، ندعو الى المصادقة على اسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021 المصادق عليهم من المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (175/اتحادية/2021) والتي تبدأ بالتسلسل (1. سعده عادل غضيب شتيت الحسيناوي) وتنتهي بالتسلسل (329. حسين علي مردان عبدالله النجيمي)".

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مفوضية الانتخابات العراقية تطالب الرئاسة بالمصادقة على النتائج