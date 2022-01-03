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تبون يوجه بفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا في أقرب وقت

تبون يوجه بفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا في أقرب وقت
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح خط بحري يربط الجزائر بموريتانيا في أقرب وقت.

العالم - افريقيا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه تبون،أمس الأحد مع الحكومة الجزائرية لبحث عدد من الموضوعات المطروحة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الرئيس تبون وجه وزير النقل بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الآجال، وذلك في سياق تعزيز العلاقات الجزائرية - الموريتانية، التي تم التأكيد على أهميتها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي.

يذكر أن هذه الزيارة، التي دامت ثلاثة أيام، أسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف مجالات التعاون، من بينها الاتفاقية المتعلقة بإنجاز الطريق الرابط بين ولاية تندوف (جنوب غربي الجزائر)، ومدينة الزويرات الموريتانية.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية، إنجاز طريق يربط بين المدينتين على مسافة 775 كيلومترا، ما سيتيح للجزائر ولموريتانيا تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية.

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