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العراق.. "عزم" ينفي تقديم أي مرشح لرئاسة البرلمان

العراق..
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكد تحالف "عزم" العراقي بزعامة خميس الخنجر، الجمعة، عدم تقديمه أي مرشح لرئاسة البرلمان.

العالم-العراق

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف صلاح الجبوري في بيان، إنه "في الوقت الذي لاح فيه ضياء الأمل في أفق تشكيل حكومة عراقية جامعة قوية تغلب فيها مصلحة البلاد فوق جميع المسميات، عمل تحالف عزم قيادةً واعضاءً على أن يكون صوته ضمن الاصوات الوطنية الساعية لأن تشهد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد تفاهما يفضي الى اختيار شخصيات قادرة على ادارة المرحلة المقبلة والتصدي لمصاعبها".

وأضاف، أنه "من أجل ذلك يعلن تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر عدم تقديمه حتى الان لأية شخصية لتولي منصب رئاسة البرلمان وأن اهتمام التحالف ينصب حاليا على العمل مع القوى الخيرة لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد في أجواء هادئة وليس غير ذلك".

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العراق.. "عزم" ينفي تقديم أي مرشح لرئاسة البرلمان

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