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الإحتلال يعلن بدء شراء الألومينيوم من البحرين

الإحتلال يعلن بدء شراء الألومينيوم من البحرين
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قال سفير الكيان الاسرائيلي لدى النظام البحريني "إيتان نائيه"، في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية، نُشرت الأحد، إن كيان الإحتلال بدأ يشتري الألومنيوم من المنامة.

العالم - الإحتلال

وأضاف نائيه: "لقد بدأنا بالفعل شراء الألمنيوم من البحرين، وأنا متأكد ان هذا الجانب سوف يشهد نموا في معدلات الشراء".

وتعد ألومنيوم البحرين إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط. لكن السفير لم يكشف عن قيمة أو حجم الصادرات إلى بلاده.

وعُين نائيه كأول سفير للكيان الاسرائيلي لدى البحرين في 2021، بعد عام من اتفاق تطبيعي وقعته البحرين برعاية امريكية.

وأضاف نائيه أن شركة طيران العال الإسرائيلية ستدشن رحلات جوية إلى البحرين قريبا، وفقا لما أوردته الصحيفة.

وكانت طيران الخليج (الفارسي)، الناقلة الوطنية البحرينية، أعلنت إطلاق رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

كما قال سفير الاحتلال إنه سيتم في المستقبل القريب تدشين اتفاقية النقل البحري-الجوي التي ستتيح نقل البضائع من السفن التي ترسو في البحرين إلى الطائرات المتجهة الى تل ابيب.

وأشار إلى أنه "خلال زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد، إلى البحرين، تم توقيع اتفاقية النقل الجوية-البحرية، حيث يمكن للسفن التي تصل إلى البحرين أن تقوم بتحميل البضائع خلال ساعات إلى الطائرات.

وأشار سفير الاحتلال إلى "تطلعه نحو إرسال طلبة بحرينيين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية لا سيما الطبية".

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