الامارات تهدد بحبس من يرفض العمل يوم الجمعة

العالم - الامارات

ونشرت النيابة العامة للإمارات مادة “فيلمية” على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي عقوبة ما أسمته “جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات”.

وجاء نشر المادة بعد أيام من بدء سريان قرار تحويل يوم الجمعة إلى يوم عمل رسمي، والذي لاقى استياءً واضحاً، بعد قيام الكثير من الموظفين بأداء صلاة الجمعة في باحات عملهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات على عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.

والجمعة الماضي، بدأ سريان القرار الذي أصدرته السلطات بداية ديسمبر الماضي. وأظهرت الصور حركة بطيئة وغير اعتيادية في شوارع إمارات الدولة في أول يوم جمعة دوام، باستثناء إمارة الشارقة التي رفضت علمنة قوانينها، في وقت يبدي موظفون امتعاضهم الشديد جراء فرض الدوام عليهم في “عيد المسلمين”.

كما شهدت المدارس الخاصة ارتفاعا كبيرا في نسبة الغياب، حيث وصلت إلى نحو 30% يوم الجمعة، مقارنة مع 5%خلال بقية أيام الأسبوع رغم إرسال المدارس رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى ذوي الطلبة تؤكد فيه أهمية الالتزام بالدوام المدرسي طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة.

وشهدت الإمارات يوم الجمعة الماضي أول يوم عمل حكومي في تاريخ الجولة وفقاً للنظام الجديد، في خطوة أثارت المزيد من الانقسام والاستياء الشعبي من التغييرات الصادمة التي يتخذها النظام الحاكم في أبوظبي.

وعلمت إمارات ليكس من مصادر إماراتية متطابقة أن مئات من الموظفين الحكوميين والبلديات اتخذوا قرارا مسبقا بمقاطعة العمل الجمعة والالتزام بالإجازة عبر التذرع بالرغبة بالعمل عن بُعد.

وألزمت السلطات الإماراتي أن يبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء إمارة الشارقة، مباشرة عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، تطبيقاً للنظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي.

ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ بداية العام 2022، ليكون 4 أيام عمل، من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة.

وستبدأ المساجد، اعتباراً من الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون عند الساعة 1:15 ظهراً طوال العام، في حين يبقى في الشارقة موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهجري.