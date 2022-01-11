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هنية يكشف للعالم تفاصيل لقائه مع أمير عبد اللهيان في قطر

هنية يكشف للعالم تفاصيل لقائه مع أمير عبد اللهيان في قطر
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريح خاص لقناة العالم، ان اللقاء مع أمير عبد اللهيان تناول مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال هنية لمراسل قناة العالم: لقد استعرضنا مع وزير الخارجية الإيراني دور الجمهورية الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.

وأضاف: وضعنا معالي الوزير أمير عبد اللهيان بصورة المناخات الأيجايبة المتعلقة بالمقاربات والمصالحات بين طهران والدول العربية الشقيقة.

وتابع: نحن في حماس سعداء بأي توجهات لمعالجة الأوضاع داخل المنطقة لمحاصرة التمدد الإسرائيلي.

واكد هنية لقناة العالم "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والمقاومة متينة وبحثنا مع الوزير أمير عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

يتبع ..

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