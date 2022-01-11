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بلاسخارت تؤكد للحلبوسي تطلعها لاستمرار التعاون مع العراق

بلاسخارت تؤكد للحلبوسي تطلعها لاستمرار التعاون مع العراق
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعربت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطلعها لاستمرار التعاون بالقضايا التي تواجه العراق.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقَّى برقية تهنئة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة".

وجاء في نص البرقية وفقا للمكتب الإعلامي: نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود أن أتقدم بالتهنئة لإعادة انتخابكم لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.

لقد تمتعت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بعلاقة إيجابية وبناءة مع مكتبكم، وأتطلع لاستمرار التعاون فيما بيننا حول العديد من القضايا الملحة التي تواجه العراق في هذه المرحلة الدقيقة.

مع أطيب تمنياتي بمناسبة العام الجديد وبولاية تشريعية مثمرة في خدمة جميع العراقيين.

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