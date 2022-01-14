تحالف 'العزم- تقدم' يصدر بيانا بشان استهداف مقريهما في بغداد

العالم - العراق

وقال التحالف في بيان، "يدين تحالفنا (العزم وتقدم) الاستهداف الإرهابي الذي تعرضت له مکاتبه في بغداد، والتهديدات المتكررة التي تحاول تغيير اراداتنا الوطنية".

وبحسب البيان، طالب التحالف "الحكومة وكل المؤسسات الأمنية بموقف حازم رادع للجماعات التي تمارس افعالا ارهابية تحت أغطية شتى، وحماية أعضاء تحالفنا ومكاتبه من هذه الاعتداءات الإجرامية".

واضاف، "سنقوم برفع دعاوى قضائية ضد كل من هدد أو حرض ضد تحالفنا ومحاسبته وفقا للقانون".

وتابع انه "حتى لو غاب القانون فيفترض أن هناك أعراف تحترم في قواعد التعامل بين الجميع".