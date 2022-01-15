السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السويد تعزز حضورها العسكري في جزيرة غوتلاند على خلفية التوتر مع روسيا

السويد تعزز حضورها العسكري في جزيرة غوتلاند على خلفية التوتر مع روسيا
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن الجيش السويدي أرسل تعزيزات عسكرية إلى جزيرة تابعة للسويد مطلة على بحر البلطيق والقريبة من روسيا.

العالم - أوروبا

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الجيش ​السويد​ي نشرعربات عسكرية مدرعة وعشرات الوحدات في شوارع مدينة فيسبي الساحلية في جزيرة غوتلاند المطلة على بحر البلطيق، في خطوة غير معتادة ردا على ما وصفته ستوكهولم بـ"النشاط الروسي" المتزايد في المنطقة.

وجاءت الخطوة بعد أن اجتازت ثلاث سفن إنزال روسية مضيق الحزام العظيم في بحر البلطيق هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الأطلسي.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، أن "​القوات المسلحة​ تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة السويد وإظهار قدرتنا على حماية البلاد ومصالحها".

روابط ذات صلة

انتخاب اندرسون رئيسة لحكومة السويد للمرة الثانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-01-2022

شاهد بالفيديو.. اعتداء اسرائيلي علی الطواقم الطبية في مواجهات النقب

طيران العدوان السعودي يستهدف ورشة سيارات في مأرب

شاهد.. عشرات القتلى والجرحى في حادثة انقلاب قطار بالهند

شاهد بالفيديو.. الامارات تنقل عمالقتها في حرب شبوة الی مستشفياتها

من النقب الى الشيخ جراح.. العدو واحد والمُخطط واحد 