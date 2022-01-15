الإمارات تستثمر 100 مليون دولار بقطاع تكنولوجيا الاحتلال الإسرائيلي

العالم- الامارات

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن الاستثمار الإماراتي جرى عبر تمويل لشركات رأس المال المغامر الإسرائيلية، التي تهدف بدورها إلى تمويل شركات ناشئة قادرة على النمو السريع وتحقيق أرباح ضخمة في المستقبل.

وذكر المصدر أن صندوق الثروة التابع لإمارة أبوظبي، الذي كان واحدا من أكثر الصناديق نشاطا في العالم خلال وباء “كورونا”، يتجه لاستثمار حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

وتمثل هذه الاستثمارات الكبيرة بين الإمارات والاحتلال علامة جديدة على تعميق العلاقات التجارية بين الجانبين في ضوء التطبيع الذي أفضى بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الاحتلال و4 دول عربية، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ويتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى 2 مليار دولار هذا العام مرتفعا عما يقرب من 250 مليون دولار سنويا قبل اتفاقيات التطبيع، وفقا لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وهو هيئة تجارية تضم 6 آلاف رجل أعمال من الجانبين.