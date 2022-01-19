مورا يدعو إيران إلى التعاون لإنهاء الأزمة في اليمن

العالم - ايران

ودعا مورا الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى لعب دور أكثر فاعلية في إنهاء الأزمة اليمنية ، في بيان نشره على موقع تويتر يوم الثلاثاء .

ويشار الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أكدت على الحلول السياسية لحل الأزمة في اليمن وإنهاء الحرب وإراقة الدماء ، وأطلقت مبادرة لايجاد حل للازمة منذ الرئيس السابق حسن روحاني وأعلنت استعدادها للتعاون والمشاركة في أي مبادرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في اليمن.

وفي هذا الصدد ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، مساء الثلاثاء مشيرا الى التطورات الأخيرة في حرب اليمن ، إن الحصار والهجمات العسكرية ليست هي الحل للأزمة ، وأن مثل هذه الإجراءات ستزيد من التوترات في المنطقة.