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مورا يدعو إيران إلى التعاون لإنهاء الأزمة في اليمن

مورا يدعو إيران إلى التعاون لإنهاء الأزمة في اليمن
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

دعا مساعد مسؤول خارجية الاتحاد الاوروبي انريكي مورا ايران الى المزيد من التعاون في انهاء الازمة اليمنية.

العالم - ايران

ودعا مورا الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى لعب دور أكثر فاعلية في إنهاء الأزمة اليمنية ، في بيان نشره على موقع تويتر يوم الثلاثاء .

ويشار الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أكدت على الحلول السياسية لحل الأزمة في اليمن وإنهاء الحرب وإراقة الدماء ، وأطلقت مبادرة لايجاد حل للازمة منذ الرئيس السابق حسن روحاني وأعلنت استعدادها للتعاون والمشاركة في أي مبادرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في اليمن.

وفي هذا الصدد ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، مساء الثلاثاء مشيرا الى التطورات الأخيرة في حرب اليمن ، إن الحصار والهجمات العسكرية ليست هي الحل للأزمة ، وأن مثل هذه الإجراءات ستزيد من التوترات في المنطقة.

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مورا يدعو إيران إلى التعاون لإنهاء الأزمة في اليمن