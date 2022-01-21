الرئيس التونسي يُلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

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واعتبر الرئيس سعيد أن ذلك اولى خطوات الاصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية احكامه.

فيما رد رئيس المجلس الاعلى للقضاء عبر الاعلام المحلي بان المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات الى نهاية عهدته اتهمت احزاب سياسية بينها حركة النهضة، الرئيس قيس سعيد بالسعي الى وضع يده على القضاء وتطويعه

وقال عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة:" هناك مسعى لحل المجلس الاعلى للقضاء والهيمنة ايضا على السلطة القضائية، واليوم هذا الاجراء في المساس بمستحقات هذا المجلس واعضائه فيه إرادة لتركيع هذه المؤسسة، وارادة لضرب استقلالية هذه المؤسسة".

مع اتفاق الجميع على ان الاصلاح ضروري للقضاء الا ان محللين يرون ان المداخل التي اختارها الرئيس سعيد لن تؤدي الا الى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه.

مخاض عسير لاصلاح القضاء في بلد تتعكر اوضاعه يوما بعد آخر.

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