عملية إعصار اليمن الثانية أدت الى تعطل الملاحة الجوية بمطار أبو ظبي

العالم - اليمن

وأكدت بيانات ملاحة جوية تعطل حركة الطائرات بمطار أبو ظبي مؤقتا، عقب استهدافه بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية .

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عن تنفيذ عملية ” إعصار اليمن الثانية″ في العمق الإماراتي والعمق السعودي، حيث استهدفت قاعدة الظفرة الجوية واهدافا حساسة اخرى في عاصمة العدو الاماراتي (ابوظبي) بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع (ذو الفقار).

كما استهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة (نوع صماد 3). بالإضافة إلى دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية اخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع (صماد 1 وقاصف 2 كي) واستهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبير من الصواريخ البالستية.