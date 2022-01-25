الحريري.. لم يُصغ لمناشدات الإخلاء فتم إخلاؤه

العالم - كشكول

القرار احدث نوعا من الإرتباك السياسي في الساحة اللبنانية، فسرته مصادر متابعة للمشهد السياسي والإنتخابي الميحط بالحريري، قبل وبعد الإنسحاب، انه قام عمليا برمي كرة الفراغ بوجه حلفائه الذين يضغطون عليه، بصفته زعيم الطائفة الأكبر التي يمكن حشدها للمواجهة مع حزب الله.

لسان حال الحريري وهو يغادر المشهد السياسي وكانه يقول لحلفائه السعوديين ها انا انسحب من المشهد السياسي في لبنان والذي سلمتموه لوالدي قبل 30 عاما، اعيده اليكم فرتبوه كيفما تشاؤون ولنر كيف ستحققون اهدافكم، ويقول لحليفه النائب السابق وليد جنبلاط، ها انا ارحل فلنر كيف ستملأ الفراغ مع الحليف سمير جعجع، الذي يسعى لوراثة جزء من التصويت التقليدي لتيار المستقبل بواسطة السعوديين، والذين ناله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان النصيب الأكبر من هتافات التنديد التي صدرت عن مؤيدي الحريري المحتجين على إعلان إنسحابه "حسب الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء".

غياب الحريري تزامن مع عشية زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت والذي اعلن من القصر الرئاسي اللبناني انه حامل رسالة (كويتية خليجية عربية ودولية)، للرئيس ميشال عون، عبارة عن أفكار واقتراحات لبناء الثقة مع لبنان حسب تعبيره، ما يشير الى احتمالية اعادة صياغة جديدة للاملاءات السعودية بعهدة لبنان والمعتادة سابقا مع تغيير بسيط في القشور خصوصا انها (الزيارة) جاءت قبيل اسدال الستار الاخير على دور زعيم تيار المستقبل واخراجه من المعادلة الوطنية،

كما جاءت الزيارة بعد اجراء اتصال بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد ساعات على عودة النائب سعد الحريري من غياب طويل قضاه، ليس في السعودية، بل في الامارات، وعشية الاعلان اللبناني عن مفاوضات ستجرى مع صندوق النقد الدولي للوصول الى قواسم مشتركة تضع حداً للانهيار المالي والاقتصادي.

الاتهامات موجهة للقوات اللبناية

فور انتهاء كلمة الحريري من بيت الوسط، برزت تحركات شعبية لمناصريه، فنزل هؤلاء الى الشوارع تضامنا مع رئيس الحكومة الأسبق واستنكارا للواقع الذي ادى الى اتخاذ قراره بتعليق مشاركته السياسية، فاندفع المناصرون لقطع عدد من الطرقات منها في منطقة الكولا وقصقص وكورنيش المزرعة وبشارة الخوري والمدينة الرياضية وفردان وساقية لجنزير وأوتوستراد الناعمة وغيرها، وذلك في ظل غياب للتحركات بقاعا وشمالا يرى متابعون أنه بسبب حالة الطقس وأن الطرقات الجبلية مقطوعة أصلا، فيما أصدر عشرات السياسيين بيانات أخطأت الحريري بخطوته، وأبدت خيبتها من قراره الأخير.

اتهم مؤيدو الحريري من الشارع، حزب القوات اللبنانية بأنهم أكبر الطاعنين بظهر الحريري، وقال أحد مناصري الحريري مباشرة على الهواء: أكبر السيوف التي طعنتنا في ظهرنا هي من رئيس حزب القوات اللبنانية، فلتتحمل المسؤولية يا جعجع، وأنت الذي أعاد الحرب الأهلية على لبنان، ذلك في ظل غياب التصريحات من نواب ومسؤولي القوات اللبنانية، ولم يكن هناك أي تعليق على حادثة انسحب الحرير، فيما قال أحد نواب التكتل "لدينا قرار في حزب القوات اللبنانية أن لا نعلق على قرار الحريري".

ماذا وراء حقيقة انسحاب الحريري؟

بانتظار الإجابات على هذا السؤال تقول جريدة "النشرة" الإلكترونية المستقلة، ان الواقع واحد هو أن الحريري، اتخذ قراره، وغادر بيروت متوجها الى ابو ظبي مساء أمس الاثنين، ذلك في معرض اجابتها على سؤالها الذي طرحته عن السبب الحقيقي الواقعي وراء انسحاب الحريري من المشهد السياسي والانتخابي متسائلة: "ما هو السبب الحقيقي الكامن وراء قرار الحريري؟ هل هو قرار إقليمي فُرض على رئيس الحكومة السابق؟ أم أنه كما قال مناصروه بأنه نتيجة الطعن بالظهر من قبل بعض الحلفاء؟

صحيفة الأخبار البنانية رأت من جانبها ان ما لم يقله الحريري امس في بيانه المقتضب او قاله همساً في اليومين المنصرمين قبل مؤتمره الصحافي، هو المهم في ما أقدم عليه، ان الهمس الفعلي في ما أسرّ به الرئيس المعتزل الى بعض مَن التقاهم اخيراً، فيكمن فيه جوهر ما فعل. لم يُصغِ الى كل المناشدات بعدم اخلاء مكانه، وأجاب بأنه مقتنع كلياً بما قرّر ولن يعود عنه. قال طلبوا مني "من غير أن يسمّي جهة محلية او اقليمية"، إسدال ستار اخير على أدوارهم في المعادلة الوطنية، بل إخراجهم نهائياً منها هو وعائلته وحزبه تيار المستقبل.

ما الاحتمالات الواردة اثر الانسحاب؟

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير الأسبق ​​وئام وهاب​​، إلى أن "قرار خروج ​الحريري​ ليس ذاتياً بل هو قرار خارجي.. إنتظروا سقوط الأربعة الآخرين كلٌ بطريقة ما"، مشددا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، على أن "القرار كبير والتطورات الآتية مرعبة، لكن نهوض ​لبنان​ مؤكد بعد مخاض صعب جداً".

تقول المحللة السياسية "كلير شكر" إن ثمة احتمالين هما قيد التداول بين المعنيين من القوى السياسية التقليدية في البلاد؛ الاحتمال الأول: قد يقود إلى وقوع حجارة الدومينو الواحد تلو الآخر من خلال توالي إعلانات العزوف عن المشاركة في الاستحقاق النيابي، لا سيما من جانب القيادات الأساسية، تحت عنوان عدم ميثاقية الاستحقاق بحجة عدم مشاركة الفريق السنيّ الكبير، خصوصاً أنّ من يرجّحون هذا السيناريو يعتقدون أنّ الهدف المرجو من إخراج الحريري عن المسرح السياسي، هو سحب الفريق السنيّ الذي رفض خوض مواجهة مع "حزب الله" من الواجهة، لا بل هو متهم بالتماهي معه في بعض المحطات، ولذا كان لا بدّ من نزع هذه الورقة من يد الحزب في لحظات المخاض الإقليمي، بدليل تزامن إعلان الحريري العزوف مع دفتر شروط "المبادرة الكويتية". وقد تنتهي فصول هذا الاحتمال بالعمل على تأجيل الانتخابات النيابية ريثما تتضح الصورة ليُبنى على الشيء مقتضاه.

فيما الاحتمال الثاني، وفقاً لشكر، هو أن يكتب كتاب التاريخ اللبناني صفحات جديدة قوامها خروج الحريري من الحياة السياسية، لتملأ "الطبيعة الفراغ" من خلال شخصيات سُنية حريرية الانتماء أو قريبة منها،

ماذا يعني غياب الحريري؟

يعتقد الدكتور وائل نجم الصحفي والمحلل السياسي أن الساحة ستشهد وخلال المرحلة الحالية فراغاً سياسياً نتيجة غياب الحريري عنها، ويعتقد نجم ان غيابه قد يعطي فرصة للزعامات المناطقية والتيارات الإسلامية أن تكون بديلاً للناخب السني، لأن مقاطعة الانتخابات خطيرة، ويجب ألا يكرر سنّة لبنان تجربة المسيحيين حين قاطعوا الانتخابات عام 1992 ونتائجها الكارثية على المشهد السياسي.

في كل الاحوال، المبادرة الكويتية تشير الى حزمة املاءات عربية اقليمية دولية، ذلك يعني انها ستكون املاءات تصب في ريع الاخ الشقيق الاكبر في المنطقة وهو اللاعب السعودي الرئيس الذي لا يخطو خطوة الا ان يكون مردودها ووريعها ايجابيا يصب في صالح توجهاته الحلزونية البعيدة كل البعد عن مصالح شعوب المنطقة.

السيد ابو ايمان