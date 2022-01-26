هكذا علق الحلبوسي على هجوم الكرمة (صورة)

العالم-العراق

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"، "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الكرمة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان، أن "عملا إرهابيا جبانا يستهدف قضاء الكرمة مسقط راس رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت، ان "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ امام دار احد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة"، لافتة الى ان "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".