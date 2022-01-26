الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هكذا علق الحلبوسي على هجوم الكرمة (صورة)

هكذا علق الحلبوسي على هجوم الكرمة (صورة)
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

علق رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على القصف الذي طال قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، غربي البلاد.

العالم-العراق

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"، "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إصابة مواطنين اثنين بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الكرمة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان، أن "عملا إرهابيا جبانا يستهدف قضاء الكرمة مسقط راس رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت، ان "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ امام دار احد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة"، لافتة الى ان "الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث".

تصنيف :

روابط ذات صلة

بارزاني: هجوم الكرمة تصعيد خطير يستهدف زعزعة استقرار العراق

العراق.. استهداف مسقط رأس الحلبوسي واصابة مدنيين اثنين

بالصور..سقوط ثلاثة صواريخ في الانبار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات تكشف حاجتها للدعم الأمريكي لمواجهة الصواريخ اليمنية

القوات العراقية تدمر مضافات للإرهابيين في جبال حمرين

شاهد بالفيديو.. اوكرانيا.. التهديدات الاميركية تصل الی تهديد بوتين شخصيا!

على رأس وفد أمني.. الكاظمي يصل الى الشريط الحدودي العراقي - السوري

بولندا تبدأ بناء سياج عند الحدود مع بيلاروسيا

اانقطاع الكهرباء في وزارة الطاقة اللبنانية قبل توقيع الاتفاق لاستجرار الكهرباء