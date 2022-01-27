الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرة في إيطاليا تدعم المقاومة الفلسطينية وتطالب بإطلاق سراح سعدات

تظاهرة في إيطاليا تدعم المقاومة الفلسطينية وتطالب بإطلاق سراح سعدات
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

نُظمت في مدينة جنوي الإيطالية تظاهرة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وتأييد للمقاومة الفلسطينية، والمطالبة بإطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد أحمد سعدات وكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

العالم - فلسطين

وشارك في التظاهرة مساء الأربعاء، جموع غفيرة من المتظاهرين بدعوة من "ساعة صمت ضد الحرب" وبمشاركة الجالية الفلسطينية في جنوى، والاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني(UDAP) وجمعية "الفلسطينيون في ايطاليا (API) والشباب الفلسطيني في إيطالي، (GPI) وحزب إعادة التأسيس الشيوعي الإيطالي.

ووزع المنظمون بياناً خلال التظاهرة يشرح ظروف اختطاف وأسر القائد أحمد سعدات والممارسات الفاشية الصهيونية بحق أسيراتنا وأسرانا وشعبنا في الوطن المحتل، مؤكدين على الاستمرار في النضال ضد الاستعمار بكافة أشكاله والاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.

روابط ذات صلة

حماس: المقاومة ستنتزع فك الحصار والإعمار من الاحتلال انتزاعًا

صهاينة وسعوديون غاضبون من رفع صور نصر الله وسليماني والحوثي في غزة

قائد قوة القدس يحذر زعماء أميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما هي إيجابيات وسلبيات وزن نفسك كل يوم؟

إيران وأوزبكستان تعلنان استعدادهما لتطوير التعاون في مجال النقل والترانزيت

تظاهرة في إيطاليا تدعم المقاومة الفلسطينية وتطالب بإطلاق سراح سعدات

فيديوغرافيك.. الإمارات تدخل دائرة النيران

الاحتلال يعترف بانتهاك سيادة "دولة مجاورة"

إصابة جنديين إسرائيليين على حدود مصر