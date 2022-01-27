تظاهرة في إيطاليا تدعم المقاومة الفلسطينية وتطالب بإطلاق سراح سعدات

العالم - فلسطين

وشارك في التظاهرة مساء الأربعاء، جموع غفيرة من المتظاهرين بدعوة من "ساعة صمت ضد الحرب" وبمشاركة الجالية الفلسطينية في جنوى، والاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني(UDAP) وجمعية "الفلسطينيون في ايطاليا (API) والشباب الفلسطيني في إيطالي، (GPI) وحزب إعادة التأسيس الشيوعي الإيطالي.

ووزع المنظمون بياناً خلال التظاهرة يشرح ظروف اختطاف وأسر القائد أحمد سعدات والممارسات الفاشية الصهيونية بحق أسيراتنا وأسرانا وشعبنا في الوطن المحتل، مؤكدين على الاستمرار في النضال ضد الاستعمار بكافة أشكاله والاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.